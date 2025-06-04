◆米大リーグナショナルズ―カブス（３日・米ワシントンＤＣ＝ナショナルズパーク）カブスの鈴木誠也外野手が３日（日本時間４日）、敵地のマーリンズ戦に、「２番・右翼」で出場し、５回に勝ち越し犠飛を放ち、レッドソックスのディバースに並ぶメジャートップタイの５３打点目とした。第１打席は空振り三振、第２打席は一塁ファウルフライに終わっていた鈴木は同点で迎えた５回無死一、三塁で右腕ウィリアムズの直球を、ベ