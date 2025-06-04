◆米大リーグドジャース―メッツ（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの山本由伸投手（２６）の次回登板が、中５日で７日（日本時間８日）の敵地・カージナルス戦になることを３日（同４日）、本拠地・メッツ戦前にロバーツ監督が明かした。山本は１日（同２日）の本拠地・ヤンキース戦では、今季最短の４回途中４失点でＫＯ。今季ワースト７安打を浴びて２奪三振、３四球に終わり、試合