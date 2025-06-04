台北市政府観光伝播局は、日本国内向けの観光キャンペーンを発表した。大阪・関西万博の入場チケットと、中華民国（台湾）以外のパスポートを提携パートナーに提示すると、台北市内の60以上のブランドや施設で特別優待を受けることができるチケットを配布している。実施期間は5月から11月末まで。優待の一例は、スターラックス航空の航空券50％割引、故宮博物院の入場券20％割引、台北101の展望レストラン「85TD」での特典・プレゼ