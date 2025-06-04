リヴァプールに所属するアイルランド代表GKクィービーン・ケレハーが、ブレントフォードに完全移籍することが決定した。3日、両クラブが発表している。ブレントフォードは同日、オランダ代表GKマルク・フレッケンがレヴァークーゼンに完全移籍することを発表しており、ケレハーはその後釜となる。なお、リヴァプールでは昨年夏にバレンシアからジョージア代表GKギオルギ・ママルダシュヴィリを獲得しており、今年7月から加入す