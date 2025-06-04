自分で行うには、なかなか難しく思えるネイルアート。写真でネイルチップに描かれているクマも、毛並みがリアルでモフモフ…すごいテクニックが必要そうに見えますが、「実はめちゃくちゃ簡単に描ける」と痛ネイリスト・ユリジョバ先生。DMMオンラインサロンが開催したネイルのイベント「シークレットネイルサロン」で、その方法を教えてくれました。【写真】病んだクマ、こんなに簡単に描けるなんて…”くまたん”描きあがるま