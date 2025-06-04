All About ニュース編集部では、2025年5月8〜22日の期間、全国10〜60代の男女98人を対象に、「北海道・東北地方の私立進学校」に関するアンケートを実施しました。その中から、「文武両道だと思う北海道の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。【6位までのランキング結果を見る】2位：札幌光星高等学校／22票札幌光星高等学校は、カトリック系の伝統校として知られ、文系・理系ともに高い進学実績を持つ一方、野球やサッカ