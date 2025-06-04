頭のいい子が育つ家庭は、何が違うのか。参考書作家で、予備校代表を務める船登惟希さんは「あやふやな理由で塾に通っている子の学力は上がらない。成績が伸びる子の家庭を見てみると、塾や学校に求めていることがまるで違う」という――。※本稿は、船登惟希『改訂第2版 行きたい大学に行くための勉強法がわかる 高校一冊目の参考書』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／runna10※写真はイメージです -