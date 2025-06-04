ベン・バーランダー氏はドジャース-メッツ戦の試合中に…【MLB】メッツ 4ー3 ドジャース（日本時間3日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、本拠地で行われたメッツ戦で3試合ぶりの23号ソロを放つなど4打数1安打2打点の活躍を見せた。メジャートップに並ぶ豪快な一発に本拠地も、日米ファンも大興奮だったが、“大谷好き”の米識者はまさかの失態で見逃したことを告白した。LAの夜空に号砲をかけた