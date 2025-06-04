［東京４日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比２３９円８５銭高の３万７６８６円６６銭と、反発してスタートした。その後３００円超高に上値を伸ばしている。米国市場で米中貿易交渉への進展期待から株高となったことやドル／円が円安方向に振れたことが支援している。日経平均は前日までの３日続落で１０００円近く下落しており、自律反発期待の買いが入りやすいとみられている。主力株はトヨ