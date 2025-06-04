[３日 ロイター] - 米実業家イーロン・マスク氏は３日、自身が率いるスペースＸの今年の収入が約１５５億ドルに達するとの見通しを明らかにした。マスク氏はＸへの投稿で、スペースＸの宇宙事業関連収入は米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の来年予算のおよそ１１億ドルを超えると投稿した。ＮＡＳＡは宇宙探査や研究ミッションに資金を拠出し続けているが、スペースＸは割安な打ち上げサービスと衛星通信サービスが収益の柱だ。同社が