この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、探偵に頼らず自力で現場を突き止め離婚まで戦った実体験のお話です。訴状が完成し、離婚に向けた裁判がいよいよ動き出します。まりもさんの訴状が相手に届いた後、夫から返ってきた答弁書には、不可解な主張が並んでいました。『結婚10か月でサレ妻に転落』第50話をごらんください。 離婚調停でまとまらなかった離婚は、裁判に進みました。まりもさんの訴状は