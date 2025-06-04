ついに開通日時が決定国土交通省 北首都国道事務所は2025年6月1日、国道4号の新ルート「東埼玉道路」について、松伏町まで延伸開通したと発表しました。越谷レイクタウン周辺まで開通している「東埼玉道路」（画像：Google Earth）。東埼玉道路は、八潮市の外環道から北へ分岐し、越谷市・松伏町を経て、春日部市内で国道4号現道に合流し、国道16号バイパスにまで到達する、全17.6kmのバイパス道路です。【画像】「なんとおお