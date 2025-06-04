きれいなグレイヘアが印象的なシニアモデル・野田ユカさん（63歳）。雑誌、ウェブコマーシャル、ミュージックビデオなどで見掛けたことがある人もいるのではないでしょうか？モデルとして野田さんを知った人は驚くかもしれませんが、元々はエレクトーン奏者。一度活動を辞め、専業主婦を経て、現在はピアニスト、シニアモデルとして活動をしています。そんな野田ユカさんに、年を重ねてもきれいでいられる秘訣、大胆なキャリア