プロ野球・巨人で選手、監督として活躍し、球界の枠を超越した戦後最大のスーパースターだった長嶋茂雄さんが３日午前６時３９分、肺炎のため都内の病院で死去した。８９歳。千葉県出身。芸能界とも華やかな交友関係を持っていた国民的ヒーローを、フリーアナウンサーの徳光和夫（８４）ら、多くの芸能人が追悼した。憧れのスーパースターとの別れに、徳光はショックを隠せなかった。長嶋さんに憧れて立教大に進学し、大の巨