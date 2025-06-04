ともに広島出身の奥田民生（６０）と吉川晃司（５９）のユニット「ＯｏｏｃｈｉｅＫｏｏｃｈｉｅ」が大みそかに広島グリーンアリーナでライブを行うことが３日、分かった。７月１２日に始まるツアーの追加公演で、２５日発売の１ｓｔアルバム「ＯｏｏｃｈｉｅＫｏｏｃｈｉｅ」初回プレス分にチケット先行抽選シリアルコードが封入される。また、全編が広島弁の歌詞の「ショーラー」の先行配信が開始。ソニー独自の３ＤＣＧ