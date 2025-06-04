ロイヤルパークホテルは｢Royal Park Spa by L’OCCITANE Tokyo｣が新しくなったことを記念して、ロビーラウンジで｢ロクシタン×ロイヤルパークホテル アフタヌーンティー｣を2025年7月1日(火)~8月31日(日)の間のみ、販売いたします。陽光があふれる南仏の恵みから生まれた、ロクシタンを再現している豪華なアフタヌーンティーです。 コラボをした豪華なアフタヌーンティーが