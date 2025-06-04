国外所得に課税しない「属地主義」を採用する香港の税制は、旧宗主国である英国の影響を受けながらも、独自の発展を遂げてきました。キャピタルゲイン課税の原則不適用や地方税の不存在など、国際ビジネスの拠点として魅力的な特徴を持つ香港の制度は、租税回避や二重課税回避の観点からも注目を集めています。香港の税制香港の税制の特徴の1つは、地方税がないことです。これは、英国の海外領土であったシンガポールにも共通して