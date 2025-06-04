昨夜、山形県酒田市の寺の敷地内でクマが目撃され、警察が警戒しています。 警察によりますと、きのう午後８時１５分ごろ、酒田市若竹町にある寺院の６０代の関係者が、本堂の床下にクマ１頭が出入りするのを防犯カメラの映像で目撃しました。 その後１１０番通報しましたが、人的・物的な被害は確認されていません。 警察が市役所に連絡をするとともに、パトカーで現場周辺を警戒、地域住民への注意を呼びかけています。