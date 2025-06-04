2025年5月、静岡県藤枝市の自宅で39歳の妻を投げ倒し顔面を殴る暴行加えけがをさせた疑いで、23歳の男が6月3日、逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、藤枝市に住む会社員の男（23）です。警察によりますと、男は5月19日午前7時頃、自宅で妻（39）を投げ倒し、さらに顔面を殴打して軽傷を負わせた疑いが持たれています。 6月3日に妻が警察に被害届を提出し、警察が男を逮捕しました。 警察の調べに対し男は殴ったこと