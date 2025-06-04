アメリカ・トランプ大統領の看板政策である大型減税法案について、実業家のイーロン・マスク氏は3日「不快で忌まわしい」と痛烈に批判しました。マスク氏は3日、自身のSNSで、トランプ大統領の看板政策の大型減税法案について、「この巨額で法外な利益誘導にまみれた議会歳出法案は不快で忌まわしいものだ。この法案に賛成した者は恥を知れ」と痛烈に批判しました。マスク氏は政府効率化省を率いてきましたが先月30日に退任の会見