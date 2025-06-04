４日に放送されたＮＨＫ「あさイチ」では、地下アイドルの実態を特集。鈴木奈穂子アナは冒頭に「ちょっとショッキングというか…」と事前予告した。この日は「地下アイドルの光と闇に迫る」と題して、一部の地下アイドルの中で起こっている実態を紹介した。アイドル戦国時代ともいわれるが、そこにつけ込む大人もおり、よからぬ誘いをかけてくる人がいることや、「メン地下」と呼ばれるメンズ地下アイドルと近づきたいために