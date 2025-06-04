法規制のないマンモス牙と偽って象牙をインターネットオークションで販売したとして、警視庁は4日までに、不正競争防止法違反容疑などで、埼玉県の象牙加工・販売会社の取締役ら男女4人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。