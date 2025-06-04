コンビニ大手のファミリーマートは、随意契約で購入した備蓄米について、予定を前倒し、5日から販売を開始すると発表しました。【映像】予定を前倒して備蓄米販売へ大手コンビニでの販売は初めてです。価格は税抜きで1kg360円です。初日の5日は、東京と大阪のそれぞれ10店舗で販売を始め、今後順次、全国に展開します。（ANNニュース）