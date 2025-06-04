大相撲の二所ノ関親方（３８）＝元横綱稀勢の里＝が３日、前日に９日付での日本相撲協会退職が承認された宮城野親方（４０）＝元横綱白鵬＝につて「非常に残念」と惜しんだ。茨城・阿見町の部屋で朝稽古後、取材に応じた。二所ノ関親方は「現役中こそあまりしゃべらなかった。引退して話す機会がたくさんあった。ここからというところで、非常に残念。これから一緒に頑張っていこう、という話もした」と語った。現役時代は朝