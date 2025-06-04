日米首脳会談前後から急に「タカ派」化が目立ち出した日銀 2月7日、石破総理とトランプ米大統領の初会談が行われたが、その数日前、ベッセント米財務長官は加藤財務相、植田日銀総裁という日本の通貨・金融政策トップと相次いでオンライン会談を行った。そして、この頃から日銀の追加利上げへの積極姿勢、つまり「タカ派」化が目立ち始めた。 日本の金融政策を織り込む2年債利回りは日銀が1月の金融政策決定会合で0.5％への政策