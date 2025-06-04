星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は、24施設目として群馬県・草津温泉に初進出することを決定した。施設名は「界 草津」で、開業時期は2026年の春を予定している。【画像】「界」全国の施設一覧手前に草津温泉街、奥の高台にはトンネルでつながる「界 草津」のイメージイラスト草津白根山を望む高台に位置し、広大で豊かな自然あふれる敷地のなかに宿泊棟や湯小屋棟、ラウンジ棟など複数の棟