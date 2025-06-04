Image: Nothing Nothingが7月に発表する新型スマートフォンNothing Phone (3)。ブランド初の「真のフラッグシップスマホ」として、大きなグレードアップが期待されています。それにともなって上がるだろうと覚悟していた価格、リーク情報が流れてきました。思ったほどではない？リーカーのArsène Lupinさん（@MysteryLupin）が、Nothing Phone (3)の価格をXにポスト。ポストされたのは