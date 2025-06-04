４日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２３９円高の３万７６８６円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが２１４ドル高と上昇。エヌビディア＜NVDA＞など半導体株を中心に値を上げた。米国株が上昇した流れを受け、東京市場も値を上げてスタートした。また、為替は１ドル＝１４３円台後半と円安基調にあることも好感されている。 出所：MINKABU PRESS