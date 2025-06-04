中国メディアの環球時報は2日、米マサチューセッツ工科大学バイオミメティクス・ロボティクス・ラボが開発した卓球ロボットについて伝えた。記事によると、この新しい卓球ロボットは、卓球台の片端に固定され、一般的な卓球ラケットを握る多関節ロボットアームで構成されている。複数の高速カメラと高帯域幅の予測制御システムにより、飛んでくるボールの速度と軌道を素早く推定し、さまざまなスイングタイプの中から一つを選択し