【ワシントン共同】ルビオ米国務長官は3日、韓国大統領選で当選が確定した革新系政党「共に民主党」の李在明氏を祝福するコメントを発表した。「地域の安全保障を強化し、経済的な強靱性を高めて民主的原則を守るため、米日韓の協力深化に取り組む」と強調した。ホワイトハウス関係者は「米韓同盟は依然として鉄壁だ」と強調した。韓国で「自由で公正な選挙」が実施されたとしつつ、李氏が中国と距離が近いとされることを念頭