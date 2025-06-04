婚前サバイバル番組に出演する22歳カップルが1,000万円獲得を目指す親孝行な理由を告白した。【映像】「めっちゃ歯が悪くて」りあらの両親の歯&15人の家族6月3日（火）夜９時、ABEMAにて『ウェディングウォーズ』#6が放送。この番組は結婚を前提に交際するカップル8組が過酷な合宿生活の中で愛と絆を試される試練に挑戦。勝ち残った1組に“お祝い金”として賞金1,000万円が贈られる婚前合宿サバイバル番組だ。本作は、リー