小泉農相は３日の閣議後記者会見で、江藤前農相在任時に一般競争入札で放出した政府備蓄米について、業者側に返還の意向があれば政府が買い戻しを検討する考えを示した。入札は随意契約による売り渡しより価格が高くなることから、流通業者側から取引のキャンセルを求める声があるという。小泉氏は「申し出があれば適切に対応して活用したい」と説明。買い戻した備蓄米を随意契約で再放出することが「一つの選択肢」と語った。