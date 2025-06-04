ディーエムソリューションズが運営するメディア「Collect.」(コレクト)はこのほど、「40代男性の薄毛」に関するアンケート調査を実施した。40代男性に、薄毛に関する意識調査を実施○■9割近くが将来の薄毛に不安あり!Q. 将来薄毛の不安はある?40代の「将来の薄毛」に対する不安は「けっこう不安(47%)」「ちょっと不安(39%)」を合わせて8割を超える結果に。40代は薄毛の兆候を身近に実感しはじめる節目の年代であるようだ。Q. 「も