北京の天安門＝4日（共同）【北京共同】中国は4日、共産党・政府が学生らの民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から36年を迎えた。国家安全を重視する習近平指導部は事件を「動乱」とみなし弾圧を正当化。遺族の会「天安門の母」は計108人が署名した声明を発表し、公正な調査に基づく犠牲者数の公表や責任追及、遺族との対話による問題解決を政府に要求した。中国当局は追悼や抗議活動を抑え込むため厳戒態勢を敷いた