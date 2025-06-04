３日午後６時３５分頃、福岡市中央区天神２の商業施設「ソラリアプラザ」地下３階の電気室で、「煙が充満している」と１１９番があった。警察や消防が調べたところ、機械の一部が焦げており、そこから煙が出ていたとみられる。同施設や天神地下街では同じ時間帯に停電が発生しており、九州電力送配電（福岡市）などが関連を調べている。同施設を運営する西日本鉄道（同）によると、同日午後６時１５分頃に施設内で停電が発生。