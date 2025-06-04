４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では、ラストシーンで嵩（北村匠海）に電報が。何が書いてあるかははっきり読めないものの、透けて見えた文字にはやはり…の言葉が記されていた。太平洋戦争が始まり、戦争の色がいよいよ濃くなっていった時代。予定よりも早く戻ってきたのぶ（今田美桜）の夫・次郎（中島歩）が再び出発する日を迎える。何かを隠していると察したのぶは、最後にもう一度尋ねると、次郎が早く