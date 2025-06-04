「旧車デザイン」がスゴい！2025年3月27日、光岡自動車（以下、ミツオカ）は新型4ドアスポーツカー「M55 1st Edition（エムダブルファイブ ファースト エディション）」を発表しました。郷愁を覚える1970年代テイストの旧車デザインなどについて、SNSなどには多くの声が集まっています。光岡「M55 1st Edition」に反響集まる！「M55」シリーズは、1968年に創業した光岡自動車（以下、ミツオカ）が55周年を記念し製作したモデ