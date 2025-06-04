TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、爽やかな魅力を披露した。【写真】「心臓に悪い」ヨンジュンの“学生服姿”ヨンジュンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、デニムのセットアップを着用したヨンジュンの姿が収められている。座っていても一目でわかる抜群のスタイルが目を引く。さらに、前髪を下ろした爽やかなビジュアルで見る者を魅了した。この投稿を見たファンからは、「か