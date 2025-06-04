ヤマト株式会社は、株式会社コスモテックが製造・販売する、書いて消せるウェアラブルメモ「wemo(R)(ウェモ)」シリーズとのコラボレーション商品「wemo PETTA(ウェモ ペッタ)」(990円)を発売する。【写真】「wemo PETTA」使用イメージ。どれもキャッチー(なうしろ姿)なので、好みの動物を選ぼう本商品は、2025年5月21日にオープンした梅田ロフトを皮切りに、全国162店舗のロフトにて5月31日より先行販売を開始し、6月11日(水)から