5月30日、米大リーグのヤンキース戦でこの試合2本目の本塁打となる22号ソロを放ったドジャース・大谷翔平＝ロサンゼルス（共同）ドジャースの大谷翔平が今季初の月間最優秀選手（MVP）を受賞した。5月は27試合で15本塁打を放つ猛打で、大リーグの打撃で重視される出塁率と長打率を足したOPSはナ・リーグトップの11割8分をマーク。文句なしの選出だった。大谷はこれまで春をそれほど得意としておらず、5月のアーチ数は2023年の8