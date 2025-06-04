安住紳一郎アナウンサー（51）が4日、司会を務めるTBS系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）THE TIME，に出演。3日に89歳で亡くなった長嶋茂雄さんの訃報を受け、スタジオにスポーツ各紙の一面を並べ「皆さんご存じだと思いますが、昨日の朝、あの長嶋茂雄さんがお亡くなりになりました。今朝のスポーツ紙1面ですが、ご覧ください」と、紹介。全紙、空振りの写真で「永久に不滅です」の名言を見出しに取っていた。安住アナは「