俳優・吉永小百合の124本目の出演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開、配給：キノフィルムズ）のポスターと特報映像が解禁された。【動画】『てっぺんの向こうにあなたがいる』特報映像1975年、エベレスト（ネパール名：サガルマータ／中国名：チョモランマ）の山頂に、世界で初めて女性として立った登山家がいた――その名は田部井淳子。「女性だけで海外遠征を」という合言葉のもと、女子登攀クラブを