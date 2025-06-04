[３日 ロイター] - トランプ米大統領が、重要鉱物や兵器の国内生産を促進するための「国防生産法」の適用に当たり、国家安全保障上の緊急事態の場合に大統領に認められた権限を利用する手続きを進めていることが分かった。この法律は一定金額以上のプロジェクトを実施する場合などには予算の議会承認が必要だが、トランプ氏は権限の利用でそれを回避することをもくろんでいる。関連する文書をロイターが確認した。この文書は４