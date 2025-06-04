女優の真野恵里菜（３４）が４日までに自身のＳＮＳを更新。家族でディズニーランドに訪れたことを報告した。インスタグラムで「新しくなったクリスタルパレスレストランいろいろなレストランのメニューがあって嬉しかった️ジャングルカーニバルはどっちも挑戦したけど丸太投げは入る気がしない成功したことある方いたらコツ教えてください！笑」と楽しんだよう。穴の開いたジグザグの板にボールを転がし、板を左