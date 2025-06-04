競馬界の“レジェンド”武豊騎手＝栗東・フリー＝が４日、栗東トレセンで取材に応じ、３日に亡くなった巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんを悼んだ。「僕らが子供の頃は、全員が長嶋さんが好きだったからね。スーパースターだったし、会うときは緊張しましたね」。競技は違えど、尊敬し応援もしてもらっていた憧れの存在。食事会の誘いで、自宅にも直接、電話がかかってきたことがあるという。「奥さんが電話に出て、最初はいた