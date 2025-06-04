6 代目バチェラー久次米一輝 今田耕司、指原莉乃、山添寛（相席スタート）、そして、6 代目バチェラーの久次米一輝氏が３日、都内で行われた『バチェラー・ジャパン』シーズン 6 （６月５日20時より独占配信開始）配信直前スペシャルトークイベントに出席した。30歳でシリーズ最年少のバチェラーとなった医師の久次米一輝氏。今田は「まさにバチェラー中のバチェラー。自慢のバチェラーですよ！みんな見てください