東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値143.97高値144.11安値142.38 146.32ハイブレイク 145.22抵抗2 144.59抵抗1 143.49ピボット 142.86支持1 141.76支持2 141.13ローブレイク ユーロドル 終値1.1372高値1.1455安値1.1364 1.1521ハイブレイク 1.1488抵抗2 1.1430抵抗1 1.1397ピボット 1.1339支持1 1.1306支持2 1.1248ローブレイク