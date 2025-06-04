東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値163.74高値163.87安値162.80 165.21ハイブレイク 164.54抵抗2 164.14抵抗1 163.47ピボット 163.07支持1 162.40支持2 162.00ローブレイク ポンド円 終値194.61高値194.78安値192.73 197.40ハイブレイク 196.09抵抗2 195.35抵抗1 194.04ピボット 193.30支持1 191.99支持2 191.25ローブレイク