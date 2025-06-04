東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.06高値8.06安値7.97 8.18ハイブレイク 8.12抵抗2 8.09抵抗1 8.03ピボット 8.00支持1 7.94支持2 7.91ローブレイク シンガポールドル円 終値111.63高値111.73安値110.81 112.89ハイブレイク 112.31抵抗2 111.97抵抗1 111.39ピボット 111.05支持1 110.47支持2 110.13ローブレイク 香港ドル