東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6462高値0.6500安値0.6447 0.6545ハイブレイク 0.6523抵抗2 0.6492抵抗1 0.6470ピボット 0.6439支持1 0.6417支持2 0.6386ローブレイク キーウィドル 終値0.5998高値0.6055安値0.5988 0.6106ハイブレイク 0.6081抵抗2 0.6039抵抗1 0.6014ピボット 0.5972支持1 0.5947支持2 0.5905